مكة المكرمة 04 شوال 1443 هـ الموافق 05 مايو 2022 م واسواصلت أمانة العاصمة المقدسة مساء أمس فعاليات احتفالات عيد الفطر، حيث حفلت مواقع الاحتفالات خلال اليومين الماضيين بالعديد من البرامج والفعاليات المميزة التي استقطبت آلاف العائلات للمشاركة في متابعة الفعاليات التي بدأت عقب صلاة العشاء وامتدت إلى ما بعد منتصف الليل.وكانت الأمانة قد نفذت مساء أمس عدد من البرامج المميزة التي تم اعدادها لتتلاءم مع حجم المناسبة وتلبي كافة الاحتياجات ، واقيمت في الحديقة العامة بمحافظة بحرة وفي مواقف حجز السيارات على طريق الأمير محمد بن سلمان ، وتميزت بحضور وتفاعل كبير من قبل الأهالي والأطفال المشاركين .وقد حازت الفعاليات على اعجاب زوار الحفل من الأطفال والكبار اللذين تفاعلوا مع الفقرات المنوعة خاصة مع الالعاب الشعبية والعروض الفلكلورية والتراثية والغنائية والمسابقات وفقرة الرسم على الوجه وعروض الدمى وعروض العمالقة والسحوبات ، اضافة الى العديد من الفقرات التي جسدت مظاهر احتفالات العيد وحظيت بإعجاب الحضور.وعلى ذات الصعيد تواصل أمانة العاصمة المقدسة مساء اليوم الخميس فعاليات العيد من خلال باقات منوعة من العروض ومسرحيات الاطفال وركن التصوير الفوتوغرافي ، والتي ستقام في مواقف حجز السيارات على طريق الأمير محمد بن سلمان – طريق مكة جدة السريع ، كما ستنظم الأمانة صباح اليوم الخميس حفلا لمعايدة المرضى وذلك بالتعاون مع جمعية تحسين تجربة المريض .وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد وفرت كافة الخدمات والتسهيلات لزوار فعاليات العيد بجميع المواقع، بالإضافة إلى نشر عدد من الفرق الميدانية لتنظيم دخول وخروج الزوار لمواقع الفعاليات وفرق للنظافة والفرق الرقابية ، بخلاف تجهيز المسارح بأحدث التقنيات السمعية والضوئية للمشاهدين في جميع أرجاء ساحات مواقع الاحتفالات.// انتهى //05:57ت م0011