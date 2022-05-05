الرياض 04 شوال 1443 هـ الموافق 05 مايو 2022 م واستوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف والمدينة المنورة يمتد تأثيرها ليشمل أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية في حين لاتزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة كما لا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المنطقة الشرقية.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-45 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ونصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف الموج إلى متوسط على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-35كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.// انتهى //06:00ت م0012