البكيرية 04 شوال 1443 هـ الموافق 05 مايو 2022 م واسالرعى محافظ البكيرية محمد بن علي العريفي احتفالات أهالي البكيرية بعيد الفطر المبارك الذي نظمته لجنة الأهالي بالتعاون مع بلدية المحافظة ،بحضور عدد من المسؤولين ومدراء الجهات بالمحافظة.وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بكلمة للمحافظ رفع من خلالها، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهم الله - ، بمناسبة العيد السعيد ، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة ، وبلادنا وقيادتنا بخير وعطاء ونماء ، سائلاً الله أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.بعدها ألقيت قصيدة شعرية ، ثم أوبريت إنشادي.عقب ذلك تحدث رئيس لجنة الأهالي المهندس علي السويلم ، بكلمة هنأ خلالها الجميع بمناسبة عيد الفطر المبارك ، داعياً المولى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال ، وأن يعيد هذه المناسبة علينا جميعاً ونحن بصحة وعافية.وفي نهاية الحفل كرّم محافظ البكيرية محمد العريفي الرعاة للاحتفال ، وتوزيع الجوائز وهدية العيد للحضور.كما تخلل الاحتفال الفعاليات والزي الشعبي ، حيث شارك محافظ البكيرية والحضور في العرضة الشعبية السعودية.// انتهى //07:04ت م0015