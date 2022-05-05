تونس 04 شوال 1443 هـ الموافق 05 مايو 2022 م واستناولت الصحف التونسية في سياق اهتماماتها لهذا اليوم بالمكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة, حيث أكد الرئيس التونسي موقف بلاده الثابت من الأوضاع في ليبيا القائم على التمسك بوحدة هذا البلد وعلى أن الحل لا يمكن أن يكون إلا ليبياً-ليبياً.وتطرقت صحف الخميس في الشأن المغاربي إلى دعوة رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان فتحي باشاغا إلى إطلاق حوار وطني شامل في خطوة لتوحيد صف الليبيين ولمّ شملهم بعد سنوات من الانقسام والصراع على الشرعيات.وأشارت إلى الهزة الأرضية التي ضربت ولاية الجزائر أمس وبلغت شدتها ثلاث درجات على سلم ريشتر.وأوردت في الشأن الدولي تصريحات السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس أكدت فيها أن الولايات المتحدة تدعم حل الدولتين، إسرائيل وفلسطين، ولا تؤيد أي خطوات أحادية من شأنها أن تعيق التقدم على طريق الحل.// انتهى //10:44ت م0017