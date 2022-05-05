القدس المحتلة 04 شوال 1443 هـ الموافق 05 مايو 2022 م واساقتحم عشرات المستوطنين اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال، وتصدى لهم عشرات المرابطين بالصلوات والتكبيرات.وفي السياق ذاته شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات دخول المسجد الأقصى ومنعت عشرات الشبان من دخوله.// انتهى //10:45ت م0019