القاهرة 04 شوال 1443 هـ الموافق 05 مايو 2022 م واساهتمت الصحف المصرية اليوم, بتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة باستكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لجميع أفراد الأسرة المصرية بكافة المحافظات خلال ١٠ سنوات بدلاً من ١٥ سنة.ونقلت عن وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط تأكيده استدامة التدفقات المالية اللازمة؛ لاستكمال تطبيق المنظومة الصحية المتكامل بشتى المحافظات وفقاً للمواعيد المقررة، موضحاً أنه يجرى حالياً دراسة مد المظلة لعدد أكبر من غير القادرين.ولفتت الصحف المصرية الانتباه إلى مطالبة نواب بالكونجرس الأمريكي وزير الخارجية أنتوني بلينكن بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لضمان حرية العبادة في القدس المحتلة، ولجم اعتداءات المتطرفين الإسرائيليين.// انتهى //10:55ت م0020