الرباط 04 شوال 1443 هـ الموافق 05 مايو 2022 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بعزم المغرب ونيجيريا بناء أطول أنبوب في العالم لنقل الغاز من نيجيريا نحو المغرب وإلى أوروبا عبر 11 بلداً بغرب أفريقيا.وأخبرت عن تقرير أصدرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بأن عدد اللاجئين بالمغرب قد ارتفع إلى أكثر من 20 ألف شخص معظمهم من السوريين الذين يتصدرون قائمة طالبي اللجوء السياسي.وتناقلت صحف الرباط تجديد المجلس الرئاسي في اليمن دعوته إلى تثبيت الهدنة السارية مع المتمردين الحوثيين، من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في البلاد.وتطرقت إلى حادث مقتل عشرة جنود بورونديين من عناصر حفظ السلام في هجوم شنه مقاتلو "حركة الشباب المتطرفة" على قاعدة عسكرية للاتحاد الأفريقي في الصومال، مما أسفر عن إصابة 25 جندياً.// انتهى //10:57ت م0022