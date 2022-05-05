لندن 04 شوال 1443 هـ الموافق 05 مايو 2022 م واساهتمت الصحف البريطانية بإعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن تعيين مبعوث تجاري جديد إلى اليابان والاستعداد لتوقيع اتفاقية تعاون دفاعي وأمني أثناء استقبال نظيره الياباني فومو كيشيدا الذي سيصل لندن في وقت لاحق اليوم الخميس.وأخبرت الصحف عن انطلاق الانتخابات المحلية في مقاطعات المملكة المتحدة الأربعة إضافة إلى انتخابات اختيار نواب مجلس إقليم إيرلندا الشمالية وسط مشاركة شعبية واسعة وترقب حدوث مفاجآت في نتائج بعض الدوائر المتأرجحة .وانتقدت صحف لندن إطلاق كوريا الشمالية تجربة صاروخية جديدة، فيما وصفته استمراراً لنهج بيونج يانج في خرق قرارت مجلس الأمن الدولي وتهديد الأمن والسلم الإقليمييّن.// انتهى //13:02ت م0028