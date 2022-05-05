أملج 04 شوال 1443 هـ الموافق 05 مايو 2022 م واساحتفل أهالي مركز الشبحة التابع لمحافظة أملج أمس بمقر الاحتفالات العامة بالمركز الحضاري بعيد الفطر المبارك من خلال الاحتفال الذي نظمته بلدية الشبحة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية، بحضور رئيس مركز الشبحة محمد صميط الجهني والأهالي .واشتملت فقرات الحفل على عروض مرئية وألعاب نارية أضاءت سماء الشبحة ، إضافة إلى فقرة شعر المحاورة.وكانت فعاليات احتفال أهالي مركز الشبحة بعيد الفطر المبارك, بدأت عصراً بسباق اختراق الضاحية ومسيرة للهجن وعروض الألوان الشعبية .// انتهى//13:09ت م0029