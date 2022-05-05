الخرطوم 04 شوال 1443 هـ الموافق 05 مايو 2022 م واساهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم, بتحذير عضو مجلس السيادة السوداني الهادي إدريس، من اتخاذ الأمم المتحدة لقرار بعودة السودان إلى البند السابع مجدداً حال استمرار الأوضاع التي وصفها بـالمؤسفة في مدينة كرينك بولاية غرب دارفور.ونقلت عن عضو مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن ياسر العطا قوله، إن قادة الجيش يجرون حواراً مع القوى السياسية المختلفة لتهيئة الأجواء والاتفاق على حدٍ أدنى من النقاط التي تكفل الشروع في عملية الحوار الوطني.ونشرت صحف الخميس إعلان إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام التابعة للأمم المتحدة، عن عقد مجلس الأمن الدولي جلسة بشأن تطورات الأوضاع في عدة دول من بينها السودان، وذلك في 26 مايو الجاري.وأخبرت عن تسليم قوات بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال "أتميس" أسلحة انتزعت من مقاتلي حركة الشباب الإرهابية إلى الجيش الوطني الصومالي.وأولت صحف السودان اهتماماً بتجديد الأمم المتحدة دعوتها إلى الحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة في مدينة القدس المحتلة وحثت على عدم القيام بأي أفعال استفزازية.// انتهى //13:09ت م0030