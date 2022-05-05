رام الله 4 شوال 1443 هـ الموافق 05 مايو 2022 م واسأكد وزير شؤون القدس فادي الهدمي أن تحويل شرطة الاحتلال المسجد الأقصى إلى ثكنة عسكرية والاعتداء على المصلين هو نسف للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى.وأفاد الهدمي في بيان، اليوم أن مئات من عناصر شرطة الاحتلال، المدججين بالسلاح، اقتحموا باحات المسجد الأقصى وحولوها إلى ثكنة عسكرية قبل الاعتداء على المصلين بالضرب وإطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط بهدف توفير الحماية للمستوطنين المتطرفين, مشددًا على أن الانتهاك يعد نسفًا لجميع المواثيق والقوانين الدولية, واعتداءً خطيراً على حرمة المسجد.ودعا الهدمي المجتمع الدولي للتحرك الفوري للضغط على حكومة الاحتلال لوقف انتهاكاتها الخطيرة للوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى.// انتهى //13:10ت م0031