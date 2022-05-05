الكويت 04 شوال 1443 هـ الموافق 05 مايو 2022 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 58ر101 نقطة ليبلغ مستوى 04ر8460 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 22ر1 في المئة, حيث تم تداول 9ر238 مليون سهم عبر 12716 صفقة نقدية بقيمة 3ر74 مليون دينار كويتي.وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 29ر74 نقطة ليبلغ مستوى 07ر6464 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 16ر1 في المئة عبر تداول 2ر139 مليون سهم عبر 5014 صفقة نقدية بقيمة 6ر19 مليون دينار .كما ارتفع مؤشر السوق الأول 47ر114 نقطة ليبلغ مستوى 50ر9422 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 23ر1 في المئة عبر تداول 7ر99 مليون سهم عبر 7702 صفقة بقيمة 7ر54 مليون دينار .في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 82ر105 نقاط ليبلغ مستوى 78ر6779 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 59ر1 في المئة عبر تداول 7ر126 مليون سهم عبر 3960 صفقة نقدية بقيمة 4ر18 مليون دينار .// انتهى //13:50ت م0035