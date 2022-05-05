أملج 04 شوال 1443 هـ الموافق 05 مايو 2022 م واساحتفت محافظة أملج بمقر المهرجان بالسوق الشعبي بالمنطقة التاريخية بالمحافظة بعيد الفطر المبارك تحت شعار "عيد مختلف لمجتمع مؤتلف "، بحضور المحافظ نايف المريخي وعدد من مديري الإدارات الحكومية وأهالي المحافظة وذلك بمقر المهرجان بالسوق الشعبي بالمنطقة التاريخية بالمحافظة.وتخلل الحفل إلقاء قصائد شعرية وأناشيد للأطفال وأوبريت " عشقي يا أملج " وعرض لفرق الفنون الشعبية قدمت خلالها العديد من الألوان الشعبية التي تشتهر بها المحافظة ، كما افتتح مسرح الطفل فعالياته المختلفة بمقر المهرجان .يذكر أن الفعاليات تستمر حتى خامس أيام العيد .// انتهى //13:53ت م0036