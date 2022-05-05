حجة 04 شوال 1443 هـ الموافق 05 مايو 2022 م واسقدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ 2.874 مستفيدًا خلال المدة من 13 حتى 19 أبريل 2022 م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وراجع عيادة الطوارئ 295 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 111 مستفيدًا، وعيادة الوبائيات 477 مستفيدًا، فيما راجع قسم المختبر 225 شخصًا، وصُرفت الأدوية لـ 883 شخصًا، وراجع عيادة التوعية والتثقيف 883 مستفيدًا.وفي الخدمات المساندة استفاد 364 شخصًا من قسم الملاحظة، في حين جرى تنفيذ 4 أنشطة للتخلص من النفايات.// انتهى //16:08ت م0045