المنامة 04 شوال 1443 هـ الموافق 05 مايو 2022 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 2,054.30 بانخفاض قدره 1.85 نقطة عن معدل الإقفال السابق ، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 744.73 بانخفاض قدره 2.05 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم 668 ألفا و505 أسهم، بقيمة إجمالية قدرها 244 ألفا و109 دنانير بحرينية تم تنفيذها من خلال 52 صفقة.// انتهى //16:11ت م0048