الدوحة 04 شوال 1443 هـ الموافق 05 مايو 2022 م واسدانت دولة قطر بأشد العبارات اقتحام عشرات المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية سلطات الاحتلال الإسرائيلي، واقتحام سلطات الاحتلال للمصلى القبلي والاعتداء على المصلين والمدنيين في المسجد.وحذرت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم من المحاولات الإسرائيلية الممنهجة لتغيير الوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى، كما حمّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحدها مسؤولية دائرة العنف التي ستنتج عن الاقتحام المتكرر للمسجد الأقصى والاستخفاف بمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.وطالبت في بيانها المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق .// انتهى //16:18ت م0049