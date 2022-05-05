سياسي / مقتل سبعة جنود وثلاثة مسلحين خلال اشتباكات في أفريقيا الوسطى
الخميس 1443/10/4 هـ الموافق 2022/05/05 م واس
بانغي 04 شوال 1443 هـ الموافق 05 مايو 2022 م واس
أفاد مصدر عسكري في جمهورية أفريقيا الوسطى بمقتل 7 جنود و3 مسلحين خلال اشتباكات وقعت بين قوات الجيش ومسلحين في بلدة نزاكو بإقليم مبومو جنوب شرقي البلاد.
وقال المصدر في بيان : إن 7 جنود قُتلوا خلال اشتباكات مع مسلحين ينتمون إلى جماعة مسلحة تحمل اسم "الوحدة من أجل السلام في أفريقيا الوسطى"، مشيرا إلى أن 3 مسلحين من هذه الجماعة قُتلوا خلال الاشتباكات .
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16:19ت م
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