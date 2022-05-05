مكة المكرمة 04 شوال 1443 هـ الموافق 05 مايو 2022 م واسبلغ عدد المستفيدين من خدمات وكالة اللغات والترجمة بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك أكثر من مليون ومئتي ألف، (١٢٢٦٣٥٩) مستفيدا من الإرشاد المكاني، و(٢٠٩٤) مستفيدا من مبادرة الإرشاد الإثرائي باللغات، و(١٢٥٨) مستفيدا من دعم الإدارات بالترجمة الميدانية، و(١٠٦٢) مستفيدا من مبادرة معالم المسجد الحرام، و(٨٣٦) مستفيدا من المشاركة بالمعارض، و(٣٤) مستفيدا من مبادرة مراجعة وتصحيح اللوحات الإرشادية، و(٢٢٩٦٠) من ترجمة خطبة صلاة العيد .// انتهى //16:41ت م0051