أبها 04 شوال 1443 هـ الموافق 05 مايو 2022 م واسأسهم توافق إزهار أشجار "الجاكرندا" في مدينة أبها مع أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام في إضفاء أجواء تجمع بين جمال المكان ومظاهر الفرح .وتتوافد يوميا مئات الأسر إلى شارع الفن وسط مدينة أبها الذي يعدّ أبرز مواقع "الجاكرندا"في منطقة عسير للتنزه وقضاء أيام العيد وسط غابة من الأزهار البنفسجية والإرجوانية الزاهية .وتضم أبها حاليا حوالي 14 ألف شجرة"جاكرندا" تتفتح أزهارها مع حلول فصل الربيع وتتساقط بعد حوالي الشهر، وفي بعض الأنواع يكتسي الزهرة اللون الأبيض، وأوراق شجرتها مركبة ريشية فردية متقابلة ولونها أخضر، وتترتّب الأوراق على الساق ترتيبًا تبادليًا، أما فروعها فهي مقوسة على شكل مظلة مقلوبة، وهذا يجعلها -إلى جانب حجمها الكبير في مرحلة النضج- شجرة وارفة الظلال .ويحتوي جنس "الجاكرندا" على حوالي 45 نوعاً ما بين أشجار وشجيرات، وهي أشجار متساقطة الأوراق في المناطق التي تتعرض لفترات برد قارس، وهي دائمة الخضرة في المناطق المعتدلة، وينتمي هذا النبات إلى الفصيلة "البيجنونية"، حيث تنمو الشجرة لتصل إلى علو يزيد عن 18 مترًا، وقد تصل خلال السنة الأولى إلى ارتفاع 3 أمتار، وتتكاثر هذه الشجرة طبيعيًا بالبذرة في شهري مارس وأبريل، كما يمكن زراعتها بالبذور طوال السنة إذا كانت في محمية أوتزرع ببعض الطرق المستحدثة.و يمكن لأشجار "الجاكرندا" الصغيرة أن تتحمل العيش في الظل وتنمو بسرعة فيه، وتنمو في التربة الرملية جيدة التصريف ولكن تحتاج إلى الريّ خلال فترات الجفاف، مع الحرص على تقليم الفروع بحيث تبقى أقل من نصف قطر الجذع للمساعدة في الحفاظ على سلامة النبات وزيادة متانته.// انتهى //17:27ت م0055