واشنطن 04 شوال 1443هـ الموافق 05 مايو 2022م واسالتقت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان اليوم في لواندا بالرئيس الأنغولي جواو لورينسو.وناقش الجانبان سبل تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تعزيز التجارة والاستثمار الخاص الأمريكي وتعزيز التقدم في الإصلاحات الاقتصادية ومبادرات مكافحة الفساد، إلى جانب بحث فرص التعاون الموسّع في الأمن الإقليمي والتعاون بين دول الأطلسي بشأن التحديات البحرية المشتركة والفرص في حوض الأطلسي.// انتهى //18:45ت م0062