جدة 04 شوال 1443 هـ الموافق 05 مايو 2022 م واسيعيش أهالي مدينة جدة وزوارها هذه الأيام أجواء من الفرحة والسعادة مع انطلاق فعاليات موسم جدة 2022 التي تتضمن العديد من العروض والبرامج المتنوعة التي تناسب مختلف الأعمار.وشهدت انطلاقة موسم جدة في منطقة جدة آرت بروميناد الواقعة على شاطئ البحر الأحمر حضوراً كبيراً من الأسر الذين استمتعوا بعروض الألعاب النارية التي أضاءت سماء جدة معلنة انطلاقة موسم استثنائي في نسخته الثانية 2022، كما شهدت منطقة سيرك دو سوليه إقبالاً لافتاً من الزوار مع أول أيام عروض الموسم .وكان حضور كبار السن والأطفال لافتاً لفعاليات موسم جدة الذي يلبي رغبات الجميع، حيث استمتعوا بالفعاليات البحرية وسط أجواء من الفرح والبهجة.من جهتهم عبر الزوار عن فرحتهم بهذا الحضور المختلط مع فرحة العيد، وقضاء أجمل الأوقات على شاطئ البحر الأحمر، مشيرين إلى أن موسم جدة يأتي هذا العام مختلفاً وأكثر متعة بفضل ما شاهدوه من فعاليات حفل افتتاح موسم جدة 2022 الذي أدخل السعادة والسرور على قلوبهم.وأكدوا إعجابهم بعروض الفرق الفنية المتجولة، وفعاليات الترفيه الخاصة للأسر والأطفال وغيرها، إضافة للاستمتاع بالألعاب النارية وعروضها الجميلة، مشيرين إلى أن الموسم نثر لوحات الجمال التي تتزين بها مدينة جدة، مؤكدين على توثيقهم لمثل هذه المناسبات التي تتجدد في تقديم المنتج الترفيهي الذي يلائم مختلف الأعمار.وبيّنوا حرصهم على حضور فعاليات "سيرك دو سوليه" العالمي في يومها الأول، حيث كانت العروض تستحق الحضور والمشاهدة، لجودة الفقرات المقدمة، وابتكار العارضين فنون عالمية جديدة للسيرك فريدة من نوعها.كما استشعر الأطفال فرحة العيد والاستمتاع بالفعاليات المختلفة التي يقدمها موسم جدة المناسبة لأعمارهم، كما زادت سعادتهم بمشاهدة عروض طائرات الدرونز المتنوعة في حفل افتتاح الموسم، والاستمتاع بالألعاب المخصصة للأطفال .// انتهى //18:55ت م0063