نيروبي 04 شوال 1443 هـ الموافق 05 مايو 2022 م واسبحث وزير الدفاع الكيني يوجين لودوفيك وامالوا اليوم في البنتاغون مع مساعدة وزير الدفاع الأمريكي للشؤون الدولية سيليست والاندر تعزيز العلاقات العسكرية بين بلديهما.وأكد الجانبان في ختام الاجتماع الالتزام بتعزيز التعاون الدفاعي بين وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة الدفاع الكينية، إضافة إلى مناقشة عددا من الموضوعات بما في ذلك الأمن الإقليمي والأمن السيبراني والتعاون الأمني .// انتهى //19:08ت م0064