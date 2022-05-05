إسلام آباد 04 شوال 1443 هـ الموافق 05 مايو 2022 م واسأعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن تعازيه وتضامنه مع الشعب الأفغاني في خسائر الأرواح والممتلكات الناجمة عن الفيضانات والسيول التي ضربت البلاد مؤخراً، وأمر حكومته بإرسال مواد إغاثة طارئة إلى أفغانستان.وأوضح شهباز شريف في بيان صادر عن مكتبه في إسلام آباد اليوم أن باكستان تقف مع الشعب الأفغاني في هذا الوقت الصعب، وأنها عازمة على تقديم كل مساعدة ممكنة.ودعا شهباز شريف المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة العاجلة للشعب الأفغاني في أعقاب الفيضانات المدمرة.// انتهى //19:16ت م0065