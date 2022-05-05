لندن 04 شوال 1443 هـ الموافق 05 مايو 2022 م واسسجل الجنيه الإسترليني اليوم تراجعا مقابل الدولار الأمريكي على الرغم من رفع بنك إنجلترا المركزي سعر الفائدة الرسمي لكبح جماح التضخم المتسارع الذي تشهده البلاد.وتداول الباوند منخفضا مقابل الدولار الأمريكي لأدنى مستوى له منذ العام الماضي، مسجلاً تراجعاً بنسبة ٢.٠٩ ٪؜ مقابل العملة الأمريكية عند ١.٢٣٥٤ دولار.وكانت لجنة السياسيات المالية ببنك إنجلترا المركزي قد أعلنت اليوم الخميس رفع سعر الفائدة الرسمي بمعدل ٠.٢٥٪؜ إلى ١.٠ ٪؜ في خطوة هي الرابعة على التوالي تهدف إلى السيطرة على معدلات التصخم المتزايدة بسبب تأثيرات أزمة فيروس كورونا والارتفاع العالمي في أسعار الوقود.كما توقعت اللجنة انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة ٠.٢٥ ٪؜ نهاية العام الجاري، على عكس التوقعات السابقة التي قدرت نموّه بنسبة ١.٢٥ ٪؜.// انتهى //19:36ت م0068