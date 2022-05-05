جدة 04 شوال 1443 هـ الموافق 05 مايو 2022 م واستحولت ساحة جدة آرت بروميناد -أحد مواقع فعاليات موسم جدة 2022- إلى ساحة تصوير تفاعلية ضخمة، مكّنت الزائرين من التقاط صور تذكارية جمعتهم بعروض الألعاب النارية التي أضاءت سماء المنطقة إلى جانب العروض الحية المنتشرة في ممرات المنطقة والفنون الأخرى والمجسمات التي تتزين بها جدة آرت.ويجد الزائر لجدة آرت حالة من الانبهار بين الزوار يجسّدها تسابقهم الكبير على التقاط الصور لكل فعالية من الفعاليات ولكل عرض من العروض المقدمة، إلى جانب حرصهم على توثيق تجربتهم في جدة آرت ورصد لحظات البهجة والسرور التي يجدها كل زائر لهذه المنطقة.وجذبت العروض الفنية الحية -التي تقدّمها الفرق المختلفة- اهتمام الكثير من الزوار، فيما كان الجميع مع موعد من مواعيد التصوير وإظهار إبداعاتهم في التصوير عند إطلاق الألعاب النارية، فيما ذهب زوار آخرون لالتقاط صور للذكرى أمام اللوحات والمجسمات التي تزين المنطقة.// انتهى //20:04ت م0071