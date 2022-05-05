مقديشو 4 شوال 1443 هـ الموافق 5 مايو 2022 م واسحددت لجنة الانتخابات الرئاسية الصومالية يوم 15 مايو الجاري موعداً للانتخابات الرئاسية في البلاد، بعد تأجيل موعدها لعدة مرات.جاء في بيان للجنة المشتركة المكلفة بتنظيم انتخاب رئيس الجمهورية، وذلك عقب جلسة لها اليوم بالعاصمة مقديشو.وتتكون اللجنة المكلفة بانتخابات رئيس الجمهورية من أعضاء بمجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي.//انتهى//20:40ت م0074