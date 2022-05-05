الرباط 4 شوال 1443 هـ الموافق 5 مايو 2022 م واسأغلقت البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيس بنسبة 0.17 %، و 13.121,65 نقطة.وتراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.24 % مسجلاً 985,63 نقطة، فيما استقر مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة عند 1.063,45 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات ما مجموعه 109,66 ملايين درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة حوالي 684,05 مليار درهم مغربي.//انتهى//21:09ت م0076