الرباط 4 شوال 1443 هـ الموافق 5 مايو 2022 م واسأطلق اتحاد جامعات العالم الإسلامي، التابع لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، مشروع تطوير التعليم المفتوح بالجامعات الأعضاء في الاتحاد، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الأساتذة في استخدام موارد وأدوات التعليم المفتوح، وإدماجها ضمن البرامج التعليمية الجامعية.ودعا المدير العام للإيسيسكو الأمين العام لاتحاد جامعات العالم الإسلامي الدكتور سالم بن محمد المالك في كلمة افتراضية خلال افتتاح المشروع إلى ضرورة تعزيز الوعي والتدريب في مجال التعليم المفتوح، من خلال الاستفادة من الثورة التكنولوجية الراهنة، التي تتيح فرصاً هائلة في مجالات التعليم والتعلم، مؤكداً أن إيسيسكو تلتزم بضمان التعليم المفتوح من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة خدمة للطلبة والمدرسين، من أجل تحقيق جودة التعليم وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة في الدول الأعضاء.وسيستفيد من هذا المشروع الذي يمتد على مدى عامين، ما يناهز 400 أستاذ باحث ينتمون إلى 25 دولة، حيث سيتم تكوينهم من خلال دورات تدريبة افتراضية على تطوير قدراتهم في تصميم المصادر التعليمية المفتوحة، وتوظيفها في أنشطتهم اليومية مع طلابهم وزملائهم، وتحفيزهم على إنشاء منصاتهم الخاصة وتطوير تدريسهم عن بُعد.//انتهى//21:16ت م0079