الوجه 04 شوال 1443 هـ الموافق 05 مايو 2022 م واسسلم محافظ الوجه العميد شجاع بن محمد الشريف اليوم ملاك الهجن الحاصلة على المراكز الأولى جوائزهم، في ختام سباق كأس المفاريد 2022 للهجن في نسخته الثانية على كأسي منطقة تبوك ومحافظة الوجه، والتي بلغ مجموع أشواطها 35 شوطاً ، وذلك على ميدان الوجه النموذجي.وحصل على المركز الأول لكأس منطقة تبوك لفئة المفاريد البكار المطية "يقين " للمالك حامد عيد البلوي، وحصل على المركز الأول لكأس محافظة الوجه لفئة القعدان المفاريد المطية "هملول " للمالك عميد عايد الجهني.// انتهى //21:31ت م0080