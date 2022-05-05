الرياض 04 شوال 1443 هـ الموافق 05 مايو 2022 م واسضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (6) مخالفين لنظام البيئة, لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها في متنزه السودة.وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدًا أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها غرامة تصل إلى (3000) ريال، داعياً إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.// انتهى //21:50ت م0083