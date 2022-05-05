بريدة 04 شوال 1443 هـ الموافق 05 مايو 2022 م واسحقق الاتفاق فوزاً كبيراً على مضيفه التعاون برباعية مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت بمدينة بريدة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.وبهذه النتيجة، قفز الاتفاق إلى المركز الثاني عشر، في جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة مبتعداً عن مراكز الخطر مؤقتاً، فيما تراجع التعاون إلى المركز الرابع عشر، بعد أن تجمد رصيده عند النقطة 26.وافتتح التسجيل للاتفاق في الدقيقة 49 مهاجمه التونسي نعيم سليتي، قبل أن يضيف هدفاً ثانياً في الدقيقة 61، في حين أضاف زميله الفرنسي يوسف نياكاتي هدفاً ثالثاً، قبل نهاية المباراة بربع ساعة، وزاد المهاجم محمد الكويكبي هدفاً رابعاً من ركلة جزاء عند الدقيقة 90+3.// انتهى //21:53ت م0085