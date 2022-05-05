الرياض 04 شوال 1443 هـ الموافق 05 مايو 2022 م واسوقع معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري اليوم بمدينة باكو الأذربيجانية، مذكرة تفاهم مع رئيس غرفة الحسابات بجمهورية أذربيجان فوجار جولمامادوف، لتعزيز التعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أذربيجان الدكتور حمد بن عبدالله بن خضير.وأوضح رئيس الديوان العام أن المذكرة تهدف إلى العمل على تعزيز التعاون بين الجهازين في مجالات المراجعة المالية والرقابة على الأداء، وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، وفي إطار الأحكام والمبادئ الرئيسة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، والمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الآسوساي).وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تأتي امتداداً لعدد من الاتفاقيات المماثلة التي أبرمها الديوان العام للمحاسبة مع عدد من الأجهزة النظيرة على المستويين الإقليمي والدولي، والتي تعكس في مجملها المكانة المهنية الرفيعة التي يتبوؤها الديوان، وقدرته على نقل ما لديه من خبرات مهنية متميزة للأجهزة المماثلة بالدول الشقيقة والصديقة، وهو ما يجسد فاعلية الديوان في تعزيز التعاون بينه وبين الأجهزة النظيرة في المنظمات الإقليمية والدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.// انتهى //21:55ت م0087