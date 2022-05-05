بغداد 4 شوال 1443 هـ الموافق 5 مايو 2022 م واسارتفعت نسبة العواصف الترابية التي ضربت أغلب مناطق العراق، وأدت إلى شبه انعدام للرؤية على الطرق الخارجية والداخلية، وإغلاق معظم المحلات التجارية وإصابة أكثر من 5000 شخص بالاختناق وحالة وفاة واحدة، بحسب بيان لوزارة الصحة العراقية، حيث تحولت سماء بغداد والمحافظات إلى اللون الأحمر نتيجة اشتداد العاصفة الترابية.فقد شهدت العراق شهر أبريل الماضي خمسة عواصف ترابية شديدة، فيما بدأ اليوم الأول من شهر مايو الجاري بعاصفة ترابية أشد من سابقاتها، حيث تدنت مستويات الرؤية.وكشفت الهيئة العامة للأنواء الجوية بالعراق مصادر وأسباب العواصف الترابية التي ضربت البلاد على مدار أكثر من شهر. وقالت إن العواصف الترابية تأتي من قبل المناطق الغربية نتيجة قلة الأمطار وهشاشة التربة في تلك المناطق مما يجعلها تتأثر بالموجات الهوائية، وتولد عواصف ترابية ضخمة.وأضافت أن جفاف البحيرات والأنهار داخل البلاد كان سبباً رئيساً لتقلبات الجو الترابية، مشيرةً إلى أن قلة مناسيب المياه وتساقط الأمطار وعدم تماسك التربة جميعها عوامل كبيرة أسهمت بشكل مباشر بتشكل العواصف الترابية.//انتهى//22:14ت م0088