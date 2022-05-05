الأحساء 04 شوال 1443 هـ الموافق 05 مايو 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه محافظاً لمحافظة الأحساء.وقال سمو محافظ الأحساء " لقد حملتني القيادة مسؤولية عظيمة تحت توجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه"، سائلاً الله التوفيق لخدمة أهالي الأحساء، وهذه المحافظة التي لها ولأهلها اهتمام كبير من قيادتنا الحكيمة - أيدها الله -.// انتهى //22:46ت م0089