الرياض 04 شوال 1443 هـ الموافق 05 مايو 2022 م واستغلب المنتخب السعودي تحت 17 عامًا على مضيّفه منتخب رومانيا بنتيجة 2 - 1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب موغوسوايا، ضمن منافسات الدورة الدولية الودية برومانيا، وشارك فيها "الأخضر" على هامش معسكره الإعدادي المقام حتى العاشر من شهر مايو الجاري، في إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.وافتتح منتخب رومانيا التسجيل في الدقيقة 2 من مجريات الشوط الأول، في حين تمكن اللاعب فرحة الشمراني من تعديل النتيجة في الدقيقة 69، وفي الدقيقة 94 أضاف اللاعب عمار اليهيبي هدف الفوز للأخضر.ودخل المدير الفني عبدالوهاب الحربي اللقاء بقائمة مكونة من: محمود البريه في حراسة المرمى، زياد عياش، ياسين خالد، عبدالسلام برناوي، سعد المطيري، جاذوب الظفيري، محمد هزازي، فرحة الشمراني، نواف الجدعاني، نواف الجناحي، نواف البشري.الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني تحت 17 عامًا سيلاقي على هامش الدورة الودية برومانيا، منتخبي النرويج السبت المقبل، واليابان الاثنين.// انتهى //22:48ت م0090