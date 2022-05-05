جدة 04 شوال 1443 هـ الموافق 05 مايو 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة ، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة صدور أمره الكريم بإنشاء هيئة لتطوير الطائف.وقال سموه " أرفع لمقامكم الكريم ولسمو ولي عهدكم الأمين أسمى آيات الشكر والعرفان بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بإنشاء هيئة لتطوير الطائف،الذي يأتي استمرارا لمتابعة وحرص القيادة على كل ما من شأنه رفعة وتقدّم الخدمات للمحافظات؛ لمواكبة التطور الحضاري الذي تشهده المملكة في جميع مناطقها ومحافظاتها وفي شتى المجالات الاقتصادية والثقافية والسياحية بما يحقق جودة الحياة.كما رفع سموه الشكر بمناسبة تعيين محافظَين لجدة والطائف.// انتهى //22:49ت م0091