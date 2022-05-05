القدس المحتلة - الخليل 4 شوال 1443 هـ الموافق 5 مايو 2022 م واساعتقل جيش الاحتلال اليوم مواطناً فلسطينياً من داخل المسجد الأقصى المبارك، وآخر من مسافر يطا جنوب الخليل.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في رام الله أن جيش الاحتلال اعتقل المواطن إبراهيم خليل من قرية البعنة في أراضي العام 48، من داخل المسجد الأقصى المبارك.من جهة أخرى نقلت مصادر فلسطينية عن منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا وجنوب الخليل فؤاد العمور، أن جيش الاحتلال اعتقل المواطن محمود يوسف أدعيس أثناء وجوده في أرضه بمنطقة "المرتبة" التابعة لتجمع الجوايا شرق بلدة يط جنوب الخليل.//انتهى//22:51ت م0092