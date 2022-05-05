أبها 04 شوال 1443 هـ الموافق 05 مايو 2022 م واساحتفل فرع الجمعية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة عسير بعيد الفطر المبارك، وذلك في المدينة العالية بأبها، بمشاركة عدد من الشعراء والمنشدين والفرق الشعبية من المنطقة.وشهد الاحتفال تقديم عدد من اللوحات الشعرية والفنون الشعبية الشهيرة في المنطقة، مثل الدمة والخطوة والزامل والعرضة والمسيرة وغيرها من الفنون الأدائية.و قدم مدير الجمعية أحمد السروي شكره للحضور على التفاعل مع الاحتفال الذي كان منصة فرح بالعيد السعيد، إلى جانب تمكين المواهب الشابة في مجال الشعر للظهور الجماهيري، حين كان للشعراء الناشئين حضور لافت، مبيناً أن الاحتفال بالعيد عادة سنوية لم تتوقف حتى مع الظروف الاستثنائية التي مر بها العالم فقدمت عبر برامج التواصل الاجتماعي.// انتهى //23:14ت م0097