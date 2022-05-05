مكة المكرمة 04 شوال 1443 هـ الموافق 05 مايو 2022 م واستُشارك جامعة أُمِّ القرى في المعرض والمؤتمر الدَّولي للتَّعليم العالي 2022، والذي يُقام في المركز الدَّولي للمؤتمرات والمعارض بالرياض، خلال الفترة من 7 - 10 شوال الجاري، تحت عنوان: " التَّعليم في مواجهة الأزمات والتَّحدِّيات".وبيّن رئيس الجامعة الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، أنَّ مشاركة الجامعات تُعدّ منبرًا لتبادل الخبرات مع بعضها، وتوثِّق الإنجازات الماضية، والتَّطلُّعات المستقبليَّة، والبرامج والمبادرات والمشاريع التي تعمل عليها الجامعات السُّعوديَّة، مُحقِّقة بذلك توجُّهات وزارة التَّعليم وفقًا للرؤية الوطنيَّة الطَّموحة 2030، منوِّهًا إلى الدَّعم السَّخي الذي يحظى به القطاع التَّعليمي من القيادة الرشيدة - حفظهما الله، مقدِّرًا لمعالي وزير التَّعليم ونائبه العناية التي يحظى بها قطاع التَّعليم الجامعي بشكل عام وجامعة أُمِّ القرى على وجه الخصوص من متابعة مستمرَّة ودعم لا محدود.وأوضح وكيل الجامعة للدِّراسات العُليا والبحث العلمي الدكتور فهد الزهراني أنَّ مشاركة الجامعة هذا العام ستتضمن إبراز برامجها الأكاديميَّة والتَّعليميَّة والبحثيَّة، وإستراتيجياتها الجديدة 2027، وما توصلت إليه من مبادرات وبرامج أكاديميَّة وتعليميَّة، بالإضافة إلى إنجازاتها فيما يخصّ المسؤوليَّة المجتمعيَّة والعمل التَّطوعي في مواجهة التَّحدِّيات والأزمات، وما تتميَّز به الجامعة في منظومة الإبداع والابتكار ، إضافة إلى برامجها في مرحلتي البكالوريوس والدِّراسات العليا، ويعد المؤتمر فرصة للمعيدين والمحاضرين للحضور والمشاركة والاستفادة منه للحصول على القبول في برامج الدِّراسات العُليا من جامعات مميزة.وتشارك الجامعة في ورشتي عمل؛ تُعرِّف الورشة الأولى بمشروع تحديث البرامج وإعادة الهيكلة الأكاديميَّة نحو التَّعليم المبني على مهارات المستقبل؛ ويقدِّمها وكيل الجامعة للشُّؤون التَّعليميَّة الدكتور عامر بن عوض الزائدي، مبيناً أن إعادة الهيكلة الأكاديمية شملت استحداث وتحديث (93) برنامجاً شارك فيها ما يقارب (500) عضو من أعضاء هيئة التدريس، و بدأ العمل فيها من شهر شعبان لعام 1442هـ. وتُعرِّف الورشة الثَّانية بإستراتيجيَّات الكُليَّة التَّطبيقيَّة في مواجهة التَّحدِّيات وتنمية القدرات البشريَّة؛ يقدِّمها فريق الكليَّة.// انتهى //23:24ت م0099