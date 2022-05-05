عام / سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يشكر القيادة الرشيدة لتعيين نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية
الجمعة 1443/10/5 هـ الموافق 2022/05/06 م واس
عرعر 05 شوال 1443 هـ الموافق 06 مايو 2022 م واس
رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة تعيين صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية بالمرتبة الممتازة.
وقال سموه: " أرفع لمقامكم الكريم ولسمو ولي عهدكم الأمين أسمى آيات الشكر والعرفان بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيبن سموه نائبا لأمير منطقة الحدود الشمالية.
وسأل سموه الله - عزّ وجلّ - أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها،وأن يحفظ بلادنا من كل سوء .
// انتهى //
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