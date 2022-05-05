جدة 05 شوال 1443 هـ الموافق 06 مايو 2022 م واسرفع صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه محافظاً لجدة بالمرتبة الممتازة.وسأل سمو محافظ جدة المولى عز وجل أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة - أيدها الله -.// انتهى //01:11ت م0002