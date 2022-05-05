جدة 05 شوال 1443 هـ الموافق 06 مايو 2022 م واسفتحت إدارة موسم جدة للشباب والشابات من أصحاب المواهب الفنية والهواة الفرصة للمشاركة في الموسم وتقديم إبداعاتهم في مناطق الفعاليات، وتعريف الزوار بمواهبهم المختلفة.وشهدت ساحات وممرات جدة آرت نماذج مميزة من مشاركات أصحاب المواهب والفنون الذين قدموا فنونهم ومواهبهم لزوار الموسم، بعدما أتاحت إدارة الموسم المجال لهم للمشاركة من خلال تسجيل مواهبهم وأعمالهم عبر "منصة مطلوب" قبل انطلاق الموسم.وأبدى زوار الموسم إعجابهم بما تابعوه من عروض فنية وأنغام المقطوعات الموسيقية التي عمَّت منطقة "جدة آرت بروميناد" وأبدع فيها أصحاب هذه المواهب الوطنية.كما قدَّم أصحاب المواهب شكرهم وثناءهم لإدارة الموسم على تمكينهم من إبراز مواهبهم أمام الجمهور؛مما يرسخ ثقتهم بأنفسهم، والظهور على نطاقٍ أوسع في مختلف المناسبات.// انتهى //01:11ت م0003