الطائف 05 شوال 1443 هـ الموافق 06 مايو 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف، الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه محافظاً لمحافظة الطائف.وقال سموه: "إن ثقة القيادة مسؤولية كبرى، وأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، لما فيه خدمة قيادتنا وبلادنا، وأن نحقق لأهالي محافظة الطائف تطلعاتهم لكل ما من شأنه الإسهام في تطويرها لتكون محافظة عصرية لساكنيها، وجاذبة لجيرانها، مزدهرة وعامرة، عبر دعم القيادة غير المحدود، وتحت توجيهات سمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وسمو نائبه، والعمل الدؤوب على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 على الصعد كافة".// انتهى //01:47ت م0004