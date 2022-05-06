الطائف 05 شوال 1443 هـ الموافق 06 مايو 2022 م واسنوه أمين الطائف الدكتور أحمد بن عزيز القثامي بصدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود (حفظه الله) بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود آل سعود محافظاً للطائف بالمرتبة الممتازة، مؤكداُ اهتمام القيادة الرشيدة بالطائف أسوة بباقي مناطق ومحافظات المملكة، والدعم اللامحدود بهذه المحافظة والتي تعد مصيف المملكة الأول.وأشاد بصدور الأمر الملكي الكريم والذي سيسهم في استمرار الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظة ومراكزها وقراها، وتلبية احتياجات الأهالي من كافة الخدمات في ظل الرعاية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان (وفقهما الله) لكافة الاحتياجات التنموية والتطويرية للتيسير على المواطنين والتسهيل عليهم .ودعا الله العلي القدير أن يوفق القيادة الرشيدة لكل ما فيه الخير والسداد ، وأكد أن الطائف تعد من كبرى المحافظات بالمملكة عموماً ومنطقة مكة المكرمة على وجه الخصوص ، وبها كثافة عمرانية وسكانية عالية ، وتتميز بموقها المتوسط بين عدد من المناطق ، كما أنها البوابة الشرقية للحرم المكي الشريف ، مبيناً أن الجميع سيعملون مع المحافظ الجديد للنهوض بالخدمات المقدمة لأهالي الطائف وزوارها وسائحيها بما يحقق الآمال والتطلعات بإذن الله ، ومتمنياً له التوفيق في عمله.// انتهى //02:16ت م0006