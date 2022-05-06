عقلة الصقور 05 شوال 1443 هـ الموافق 06 مايو 2022 م واسأقامت محافظة عقلة الصقور، مساء أمس، احتفال الأهالي بمناسبة عيد الفطر الذي نظمته جمعية فريق امباري التطوعي، بحضور محافظ عقلة الصقور المكلف حسون بن صالح الحسون، بميدان الاحتفالات بالمحافظة، حيث تضمنت الاحتفالية مجموعة من الفعاليات المتنوعة التي تواكب تطلعات الاهالي، والعرضة السعودية التي شهدت مشاركة الجميع.وقدم المحافظ حسون بن صالح الحسون التهنئة بمناسبة عيد الفطر لسمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه، مشيداً بمشاركة الأهالي أجواء العيد السعيد، مقدماً شكره للجهات الحكومية والخاصة المشاركة بالاحتفال.// انتهى //02:16ت م0007