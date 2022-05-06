الطائف 05 شوال 1443 هـ الموافق 06 مايو 2022 م واسرفع رئيس غرفة الطائف د. سامي العبيدي تهنئته لسمو الامير ‫سعود بن نهار بن سعود بالثقة الملكية بتعيينه محافظًا للطائف سائلاً الله العلي القدير له التوفيق والسداد ، وفي ذات السياق اكد الدكتور العبيدي هيئة تطوير الطائف أن جميع : مناطق المملكة تمتلك ميزات نسبية تؤهلها للعب دور حيوي في تنمية الاقتصاد ورفع الاسهام في نمو الناتج المحلي الإجمالي؛ وهو ما يجعل من اهتمام سمو ولي العهد بتنميتها عاملًا رئيسيًا في تحقيق تلك التوجهات التي سيعود نفعها على تلك المناطق والوطن.وأضاف: إن اهتمام سمو ولي العهد وقيادته بملف التنمية المناطقية، والطائف تحديداً يُعد جزء من رؤية سموه الطموحة في النهوض بكل منطقة من مناطق المملكة اقتصاديًا وتنمويًا واجتماعيًا؛ على ضوء ما تزخر به من مقومات طبيعية وجغرافية وثقافية وبيئية واقتصادية لم تكن مستغلة في السابق بالشكل الكافي والمطلوبمشيراً بأن هذا الاهتمام من القيادة الحكيمة بتنمية جميع مناطق المملكة، هو استثمار طويل المدى ليس لصالح اقتصاديات تلك المناطق فحسب؛ بل برأس المال البشري، حيث ستكون خطط التطوير وجذب الاستثمارات لتلك المناطق حجر الزاوية في الحد من هجرة أبناءها للمدن الكبيرة من خلال توفير أفضل الفرص الوظيفية لهم.// انتهى //02:32ت م0008