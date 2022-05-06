القاهرة 05 شوال 1443 هـ الموافق 06 مايو 2022 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بالمباحثات الهاتفية التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية.وأخبرت اقتحام مئات المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.ونشرت صحف الجمعة في الإطار ذاته إدانة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالى بينيت، السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى، واعتبرته تحديًا سافرًا للمجتمع الدولي والعالمين العربي والإسلامي.وعرجت على الوضع في الأراضي الليبية، لافتة النظر إلى الاشتباكات العنيفة التي اندلعت في مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس.وتحدثت صحف القاهرة عن إصابة مئات العراقيين بالاختناق والأمراض التنفسية جراء العاصفة الترابية التي ضربت مناطق بوسط وجنوب البلاد.//انتهى//10:05ت م0017