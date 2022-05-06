الرباط 05 شوال 1443 هـ الموافق 06 مايو 2022 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بالاجتماع المغربي الإسباني رفيع المستوى الذي انعقد بالرباط، لوضع آخر الترتيبات المتعلقة بعودة المهاجرين المغاربة المقيمين بالديار الأوربية الى بلدهم في الصيف المقبل عن طريق الموانئ الاسبانية.وأخبرت عن المواجهات التي اندلعت أمس في القدس بين الاحتلال الإسرائيلي ومتظاهرين فلسطينيين، على إثر دخول مستوطنين يهود إلى باحات المسجد الأقصى.وتحدثت صحف الرباط عن الهدوء النسبي الذي يسود منطقة سنجار غرب محافظة الموصل العراقية، عقب اشتباكات عنيفة بين مسلحين وفصائل كردية.وعرجت إلى الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لألمانيا، في أول نشاط له خارج البلاد منذ إعادة انتخابه لولاية ثانية.وتطرقت صحف المغرب إلى عزم بريطانيا واليابان إبرام اتفاق دفاعي لتعزيز العلاقات بينهما في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى المملكة المتحدة.// انتهى //10:27ت م0018