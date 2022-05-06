تونس 05 شوال 1443 هـ الموافق 06 مايو 2022 م واسأوردت الصحف التونسية في سياق اهتماماتها لهذا اليوم تأكيد الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية وزير التشغيل نصر الدين النصيبي أن المشاورات الجارية حاليا بين تونس وصندوق النقد الدولي مشجعة , مشيرا إلى أن المحادثات "وصلت إلى مرحلة متقدمة جدا".وأبرزت في الشأن المغاربي تأكيد رئيس الحكومة الليبية المنتهية ولايته عبد الحميد الدبيبة أنه لا طريق أو مسار آخر سوى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية للخروج من الأزمة الراهنة في ليبيا.وأشارت إلى إعلان السلطات الليبية القبض على المزيد من المساجين الفارين من أحد السجون غرب البلاد بعد تمرد مسلح داخل السجن أودى بحياة أحد الحراس.ولفتت صحف الجمعة إلى ما يشهده المسجد الأقصى من مواجهات بين مصلين وقوات الاحتلال الإسرائيلي نتج عنها عشرات الإصابات.// انتهى //10:28ت م0019