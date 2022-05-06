إسلام آباد 05 شوال 1443 هـ الموافق 06 مايو 2022 م واساهتمت الصحف الباكستانية اليوم بدعوة رئيس الوزراء شهباز شريف للمجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة، على التقدم لتقديم مساعدة طارئة للشعب الأفغاني للتعامل مع الفيضانات المدمرة في أفغانستان.وأخبرت عن قرار الحكومة الباكستانية بتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في صحة ادعاء رئيس الوزراء السابق عمران خان حول وجود مؤامرة دولية للإطاحة بحكومته.وتناولت أنباء الفيضانات المدمرة التي ضربت أنحاء مختلفة من أفغانستان وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات خلال الأيام الثلاثة الماضية.وعرجت على تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية على رغبتها في مواصلة التعاون مع باكستان في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأمن ومكافحة الإرهاب.// انتهى //10:59ت م0021